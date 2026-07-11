Баскетболните националки до 20 г. се съвзеха на европейското в Самоков

Българският национален отбор за жени до 20-годишна възраст ще спори за петото място на европейското първенство в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова сразиха Ирландия с 89:74 в мач за разпределение от пета до осма позиция. В "Арена СамЕлион" българките държаха съдбата си в свои ръце през голяма част от двубоя и сложиха край на своето пропадане от две поредни загуби, които им костваха възможността да се борят за Топ 4.

Така млатите "лъвици" ще играят с Нидерландия в опит да финишират по-напред в крайното класиране. Мачът е след по-малко от 24 часа.

Размяната на серии излее на дневен ред в началните минути, като Деница Манолова и Фей МакДонъл се заеха главно да бележат за своите отбори. Постепенно Мария Цонева и Силвия Миленова се намесиха, за могат домакините за отрицателно време да нарушат статуквото и да се откъснат с 10 точки в края на дебютната част.

Българките продължиха в същия дух и през втория период, като авансът им започна да докосва двуцифрените изражения. Ема Толан се оказа най-дейна в опитите да даде тон на ирландките, но Димана Костова и Фатме Кичукова поеха щафетата, давайки спокойствие на младите „лъвици“, които на голямата почивка се изстреляха при 49:37.

Ренета Димитрова, Цонева и Костова оставиха водачеството в редиците на българския тим при подновяването на играта. Въпреки точните стрелби, дело на Хелена Кийн и Толан, ирландският отбор не успя да отвърне на удара и домакините на турнира се откъснаха с 10 точки след 30 минути игра.

Цонева, Костова и Манолова дадоха тон на българките в хода на финалната десетка, когато авансът им придоби по-сериозни изражения. Грейс Пентър и Толан дадоха последни надежди на ирландките за обрат, Гергана Маданкова, Манолова и Цонева сложиха точка на спора за отрицателно време.

Мария Цонева блесна с пълна сила за българките, отчитайки с внушителен дабъл от 23 точки и 19 борби. Димана Костова финишира с 21 и 5 асистенции, Деница Манолова приключи с 13 и 5 овладени под двата ринга топки.

Емма Толан записа 22 точки, 7 борби и 5 откраднати топки за Ирландия. Грейс Пентър отбеляза 15 точки, Хелена Кийн регистрира 14 и 6 овладени под двата ринга топки.