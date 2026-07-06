Баскетболните националки до 20 г. заслужиха място в Топ 8 на европейското в Самоков

Българският национален отбор за жени до 20-годишна възраст заслужи безпроблемно място в следващата фаза на европейското първенство в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова сразиха Босна и Херцеговина с 89:60 в мач от последния трети кръг в група C, който се изигра в "Арена СамЕлион". Българките не трепнаха в голяма част от срещата, особено през второто полувреме, когато сложиха окончателно точка на спора за 3/3 от началото на шампионата и мечтата за изкачване в елита.

Това се оказа достатъчно за младите "лъвици" да спечелят групата с пълен актив от три победи. В следващия етап българският тим попадна в група F, където са Португалия и Черна гора, а последният съперник ще стане ясен след края на всички мачове от първата фаза.

Димана Костова, Гергана Маданкова и Мария Цонева направиха така, че домакините за отрицателно време да диктуват събитията на паркета в началните минути. Босненките трудно намираха начин да реагират и Маданкова продължи да създава трудности на тяхната защита, за да се изстрелят българките 18 точки напред в края на дебютната част.

Младите „лъвици“ продължиха в същия дух и във втория период, в който поне в неговото начало двуцифрената им разлика остана непокътната. Босненките опитаха щурм, донесъл им известен успех, но българският тим отговори и се прибра в съблекалнята при 40:31.

Деница Манолова, Костова и Маданкова на бърза ръка върнаха увереността на домакините на турнира, които си припомниха какво е да имат двуцифрено надмощие. Този път босненският отбор не бе в състояние да даде отпор и неговият съперник се отскубна с 23 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка трудно можеше да става дума за промяна на статуквото и това бе всичко.

Гергана Маданкова даде тон за разгрома на българките със своите 17 точки, допълнени от 5 борби. Димана Костова наниза 14 точки, Фатме Кичукова приключи с 12 и 5 овладени под двата ринга топки. Лидия Сиверо (5 откраднати топки), Ванеса Кокалова и Деница Манолова (7 овладени под двата коша топки).

Мария Дамянович блесна за Босна с 19 точки и 17 борби.