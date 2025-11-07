БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана...
Чете се за: 04:55 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот...
Чете се за: 02:17 мин.
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболният Берое си върна познат американец

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Той ще замени Карсън Башам, който вече не е част от редиците на старозагорския тим.

Баскетболният Берое си върна познат американец
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Новините в мъжкия Берое Стара Загора не липсват в последните часове. След като се разделиха с Карсън Башам, „зелено-белите“ намериха негов заместник за отрицателно време. Наставленията на Даниел Клечков отново ще слуша и изпълнява Брет Рийд, обявиха тази вечер официално от клуба. Американецът ще се подвизава под коша на старозагорския тим до края на настоящия сезон.


Тежкото крило даде старт на 2025/2026 в Нюкасъл Ийгълс, озовавайки се при британците в края на юли, но не се задържа дълго време. Той приключи със средно по 7.3 точки, 5.0 борби и 2.0 асистенции за 4 мача в Суперлигата на Великобритания.

Рийд е познат на българската публика от престоя си през миналия сезон, който започна в Спартак Плевен, но в началото на декември бе освободен, а в края на въпросния месец подсили именно Берое.

Досега 29-годишният играч е трупал опит още в германския Швелм, шведския Кьопинг Старс и мексиканския Фресерос де Ирапауто. Колежанската кариера на 204-сантиметровия баскетболист преминава през Кабрило Колидж, Каминейд Юнивърсити и Сейнт Мартин Юнвърсити.

#НБЛ 2025/2026 #Брет Рийд #БК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
1
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
2
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
3
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
4
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Български баскетбол

Левски подписа с американски център
Левски подписа с американски център
Берое изпусна швейцарки в Еврокъп Берое изпусна швейцарки в Еврокъп
Чете се за: 03:37 мин.
Борислава Христова на ниво, Атинайкос продължава напред в Еврокъп Борислава Христова на ниво, Атинайкос продължава напред в Еврокъп
Чете се за: 02:02 мин.
Карина Константинова и Келтерн нямат спиране в Еврокъп Карина Константинова и Келтерн нямат спиране в Еврокъп
Чете се за: 01:30 мин.
Рилски спортист допусна нова грешка в Адриатическата лига Рилски спортист допусна нова грешка в Адриатическата лига
Чете се за: 02:37 мин.
Александър Гавалюгов дебютира с успех в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов дебютира с успех в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече нищо не е същото
"Мама срещу машината": Различната Сърбия, в която вече...
Чете се за: 11:32 мин.
По света
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико Ексклузивно: Историята на пастора-медик, който стана "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Посланик Лейдън за българските медици в Либия, Кадафи, дипломацията...
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Бюджетът на раздора: Между напрежението и диалога (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Срещата на Тръмп с "великия лидер и негов приятел" Виктор...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ