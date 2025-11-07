Баскетболният Берое си върна познат американец

Новините в мъжкия Берое Стара Загора не липсват в последните часове. След като се разделиха с Карсън Башам, „зелено-белите“ намериха негов заместник за отрицателно време. Наставленията на Даниел Клечков отново ще слуша и изпълнява Брет Рийд, обявиха тази вечер официално от клуба. Американецът ще се подвизава под коша на старозагорския тим до края на настоящия сезон.

Тежкото крило даде старт на 2025/2026 в Нюкасъл Ийгълс, озовавайки се при британците в края на юли, но не се задържа дълго време. Той приключи със средно по 7.3 точки, 5.0 борби и 2.0 асистенции за 4 мача в Суперлигата на Великобритания.

Рийд е познат на българската публика от престоя си през миналия сезон, който започна в Спартак Плевен, но в началото на декември бе освободен, а в края на въпросния месец подсили именно Берое.

Досега 29-годишният играч е трупал опит още в германския Швелм, шведския Кьопинг Старс и мексиканския Фресерос де Ирапауто. Колежанската кариера на 204-сантиметровия баскетболист преминава през Кабрило Колидж, Каминейд Юнивърсити и Сейнт Мартин Юнвърсити.