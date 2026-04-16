Бекъм призова за търпение след раздялата с Масчерано

Съсобственикът на Интер (Маями) Дейвид Бекъм призова за търпение при избора на нов старши треньор след изненадващото напускане на Хавиер Масчерано.

Аржентинецът се оттегли от поста във вторник, като посочи лични причини за решението си. Според информация на ESPN, то е дошло малко след равенството 2:2 срещу Ню Йорк Ред Булс. Временно отборът ще бъде воден от спортния директор Гийермо Ойос, който ще изведе тима в предстоящото гостуване на Колорадо Рапидс.

„Трябва да оставим нещата да се поуталожат, преди да вземем решение за следващия треньор“, заяви Бекъм пред CBS Sports. Той призна, че раздялата с Масчерано е трудна, особено предвид влиянието му върху отбора.

„Хави изгради нов манталитет в клуба и това доведе до първата ни титла. Той е отличен треньор и страхотен човек, а играчите го уважаваха. Но във футбола подобни ситуации се случват и трябва да продължим напред“, добави бившият английски национал.

Масчерано пое Интер (Маями) през ноември 2024 година и още в първия си пълен сезон изведе тима до триумф в MLS Cup. Освен това достигна до полуфиналите в Купата на лигите и Шампионската лига на КОНКАКАФ.

До назначаването на нов наставник ръководството на клуба ще търси най-подходящото решение, като не бърза с избора в ключов момент от сезона.