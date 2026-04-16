БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:20 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бекъм призова за търпение след раздялата с Масчерано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Временно отборът ще бъде воден от спортния директор Гийермо Ойос.

дейвид бекъм получи рицарското звание
Снимка: БТА
Слушай новината

Съсобственикът на Интер (Маями) Дейвид Бекъм призова за търпение при избора на нов старши треньор след изненадващото напускане на Хавиер Масчерано.

Аржентинецът се оттегли от поста във вторник, като посочи лични причини за решението си. Според информация на ESPN, то е дошло малко след равенството 2:2 срещу Ню Йорк Ред Булс. Временно отборът ще бъде воден от спортния директор Гийермо Ойос, който ще изведе тима в предстоящото гостуване на Колорадо Рапидс.

„Трябва да оставим нещата да се поуталожат, преди да вземем решение за следващия треньор“, заяви Бекъм пред CBS Sports. Той призна, че раздялата с Масчерано е трудна, особено предвид влиянието му върху отбора.

„Хави изгради нов манталитет в клуба и това доведе до първата ни титла. Той е отличен треньор и страхотен човек, а играчите го уважаваха. Но във футбола подобни ситуации се случват и трябва да продължим напред“, добави бившият английски национал.

Масчерано пое Интер (Маями) през ноември 2024 година и още в първия си пълен сезон изведе тима до триумф в MLS Cup. Освен това достигна до полуфиналите в Купата на лигите и Шампионската лига на КОНКАКАФ.

До назначаването на нов наставник ръководството на клуба ще търси най-подходящото решение, като не бърза с избора в ключов момент от сезона.

Чете се за: 01:50 мин.
#ФК Интер Маями #Дейвид Бекъм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Световен футбол

Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ