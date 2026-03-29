Белгия вкара пет гола на САЩ в контрола

Националният отбор на Белгия записа впечатляваща победа с 5:2 над САЩ в контролна среща, играна в Атланта, като демонстрира сериозна ефективност в атака срещу един от съдомакините на Мондиал 2026.

Домакините поведоха в 39-ата минута чрез Уестън Макени, който се разписа след изпълнение на корнер. Малко преди почивката обаче белгийците възстановиха равенството – Зено Дебаст отбеляза с далечен удар за 1:1.

След паузата тимът на Белгия пое инициативата и бързо наклони везните в своя полза. Амаду Онана направи обрата пълен в 53-ата минута, а шест минути по-късно Шарл Де Кетеларе реализира дузпа за 3:1. Влезлият като резерва Доди Лукебакио се превърна в герой за „червените дяволи“, след като вкара два гола – в 68-ата и 82-ата минута. Американците все пак стигнаха до второ попадение чрез Патрик Агиеманг в края на срещата, но то имаше единствено почетен характер.

Белгийският тим остава в САЩ, където ще продължи подготовката си с мач срещу Мексико в Чикаго. В същото време САЩ ще се изправят срещу Португалия в нова контрола.

В друг приятелски двубой Мексико и Португалия не успяха да излъчат победител, завършвайки 0:0 на „Естадио Ацтека“, който отново отвори врати за публика в навечерието на световното първенство. Срещата премина при сериозен зрителски интерес, а домакините показаха стабилна игра срещу един от водещите европейски отбори.

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире изрази задоволство от представянето на тима си, като подчерта, че играчите са показали характер срещу силен съперник. Португалците също имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират.

В друга контрола Япония се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Шотландия в Глазгоу.