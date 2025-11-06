Белингам се завръща в националния отбор на Англия

Полузащитникът на Реал Мадрид Джуд Белингам ще се завърне в националния отбор на Англия, твърди вестник „Гардиън“.

Селекционерът на англичаните Томас Тухел не повика Белингам за приятелския мач срещу Уелс и за квалификацията за Мондиал 2026 срещу Латвия миналия месец, с което си навлече гнева на привържениците.

Тогава Белингам наскоро се беше завърнал след операция на рамото и Тухел избра да не рискува с включването му в игра. Самият играч изяви желание да играе за „Трите лъва“, но обясни, че решението не зависи от него.

На Англия предстоят двубои срещу Сърбия (13 ноември) и срещу Албания (16 ноември) като част от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Островната страна е единствената от УЕФА, която вече е осигурила участието си на световните финали в Северна Америка догодина.