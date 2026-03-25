Бенфика с тежки санкции от УЕФА

Бенфика бе санкциониран от УЕФА заради расистки прояви на свои привърженици по време на двубоя от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.

Паралелно с това продължава разследването срещу играча на „орлите“ Джанлука Престиани за предполагаеми расистки обиди към Винисиус Жуниор. Междувременно европейската централа вече обяви наказанието срещу клуба за инциденти по време на срещата, проведена на 17 февруари в Лисабон.

От УЕФА наложиха глоба в размер на 40 000 евро за „непристойни скандирания и жестове от двама фенове“. Освен това клубът получи условно наказание за срок от една година – при ново провинение част от стадиона ще бъде затворена за бъдещи мачове в европейските турнири.

От Бенфика вече са предприели мерки, като са отстранили петима запалянковци, разследвани за расистко поведение на трибуните. Телевизионни кадри показаха как привърженици отправят обидни жестове след победата с 1:0 за Реал Мадрид в първия плейофен сблъсък.

Срещата бе прекъсната за около десет минути, след като Винисиус Жуниор сигнализира на съдията, че Джанлука Престиани го е обидил с расистки израз, след като е отбелязал попадение и е празнувал пред домакинската публика.

Футболистът отрича обвиненията, като според кадри от мача той е прикрил устата си с фланелката в момента на предполагаемата реплика.

Като временна мярка УЕФА отстрани аржентинеца от реванша в Мадрид, докато тече разследването. При доказване на вината му той може да получи наказание до 10 срещи в турнирите под егидата на централата.