Берое и Монтана излизат в директен сблъсък за оцеляване

Във вторник Берое приема Монтана от 17:30 часа в мач от 33-ия кръг на групата на изпадащите от Първа лига. Двубоят е директен мач за оцеляване, който може да реши съдбата на гостите.

Монтана е последен в класирането с 21 точки и победата е задължителна, ако иска да запази шансове и догодина да играе в елита. Берое е над чертата на изпадащите с 29 точки. Ако загуби обаче, а в същото време преследвачите Спартак Варна, Добруджа и Септември София спечелят своите срещи, тимът на Хосу Урибе ще отиде в опасната зона.

В другия мач от деня Локомотив София посреща Ботев Враца в 20:00 часа. И двата тима отдавна си осигуриха място в Първа лига и практически няма за какво да играят. Лидер в групата е Ботев Враца с 42 точки, Локомотив има точка по-малко.