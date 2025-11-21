БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое и Спартак Варна ще търсят изход от кризата в откриващия мач от 16-ия кръг на Първа лига

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Кръгът започва на стадион "Берое" в Стара Загора.

Берое Стара Загора - Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
С мача Берое - Спартак Варна в петък започва 16-ият кръг в Първа лига. Двата тима излизат един срещу друг в 17:45 часа.

Домакините от Стара Загора се намират в сериозна криза и ще е интересно да видим дали могат да я преодолеят след паузата за националните тимове.

Берое е непобеден във всеки един от предходните девет мача срещу Спартак Варна от Първа лига, но пък е спечелил само един от последните си седем двубоя в Първа лига.

Варненци също са далеч от най-добрата си форма. Преди паузата, тимът показа на свой ред някои слабости и записа две поредни загуби.

Спартак е спечелил само една от предходните си 11 срещи като гост в елита.

