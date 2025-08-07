БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Берое към Леандро Годой: Продължавай да растеш, майсторе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Старозагорци се сбогуваха със своя голмайстор, който продължава в ЦСКА.

Леандро Годой
Снимка: Официален сайт на Берое
Слушай новината

Берое не пропусна да се сбогува с Леандро Годой. Както е известно, аржентинецът ще продължи своята кариера в ЦСКА, където бе трансфериран по-рано тази вечер. Нападателят остави отлични впечатления с екипа на „зелените“, превръщайки се в голмайстор.

Ето какво написаха от старозагорския тим:

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач.

Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор. Той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба.

Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе."

Свързани статии:

Официално: Леандро Годой подсили атаката на ЦСКА
Официално: Леандро Годой подсили атаката на ЦСКА
Кошмара ще спасява положението за "армейците", които се намират в...
Чете се за: 01:52 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Леандро Годой #ПФК Берое Стара Загора #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
5
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
6
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Български футбол

Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта
Чете се за: 00:47 мин.
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Чете се за: 02:35 мин.
Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре
Чете се за: 01:20 мин.
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО) Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ