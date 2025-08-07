Берое към Леандро Годой: Продължавай да растеш, майсторе

Берое не пропусна да се сбогува с Леандро Годой. Както е известно, аржентинецът ще продължи своята кариера в ЦСКА, където бе трансфериран по-рано тази вечер. Нападателят остави отлични впечатления с екипа на „зелените“, превръщайки се в голмайстор.

Ето какво написаха от старозагорския тим:

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач.

Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор. Той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба.

Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе."