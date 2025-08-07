Официално: Леандро Годой подсили атаката на ЦСКА

ЦСКА осъществи подсили своята атака. „Армейците“ осъществиха трансферен удар за българските стандарти в опит да намерят изход от кризата, в която се намират от началото на сезона в Първа лига. „Червените“ си осигуриха услугите на Леандро Годой, анонсираха тази вечер официално от клуба.

Аржентинецът премина медицински изследвания и подписа договор, като не става яснота за колко време. Нападателят ще играе с №9. По-рано през деня стана ясно, че столичани са готови да извадят 1.5 милиона евро за играча.

Както е известно, Годой стартира 2024/2025 в Берое, където се озова в края на януари 2024 година. От началото на сезон той има на сметката си 3 мача в родния елит, но огромно впечатление направи през миналия, когато си спечели и прякора Кошмара. Тогава 24-годишният футболист стана голмайстор на българския шампионат с 18 гола за 29 мача. Все пак старозагорци изпитват сериозни финансови трудности в последно време, което наложи и неговия трансфер.

За него това бе втори период в старозагорския тим, след като игра през 2023/2024.

Юношата на Бока Хуниорс трупа опит в местните Расинг, Чакарита Хуниорс, Дефанса и Расинг, както и в португалския Торензе.