ЦСКА се подсилва с голмайстора на Първа лига

ЦСКА уреди голмайстора на Първа лига Леандро Годой, информира „Мач Телеграф”. 24-годишният аржентинец, който с екипа на Берое вкара 18 попадения през миналия сезон, ще струва на "червените" 1,5 млн. евро.

Възможно е Кошмара, който днес минава медицински прегледи в София, да дебютира с червената фланелка още тази събота в домакинството срещу Черно море.

Преди дни се появи информация, че бившият клуб на нападателя - аржентинския Расинг, е завел дело за 1,5 милиона долара срещу Берое заради неспазени срокове за плащане по привличането на играча. Според договорката между двата клуба заралии е трябвало да преведат 1 милион долара на два транша - съответно през юли и декември 2024 г.