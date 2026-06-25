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Берое обяви трети нов

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Старозагорци представиха защитника Георги Вълчев.

ПФК Берое
Снимка: startphoto.bg
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Ръководството на Берое обяви привличането на трето ново попълнение за предстоящия сезон във Втора лига.

На страницата си във Фейсбук старозагорци представиха защитника Георги Вълчев, който през миналия сезон защитава цветовете на Хебър (Пазарджик).

"Благодаря на треньора и ръководството за предоставената възможност! Идвам безкрайно амбициран и апелирам всички фенове и града за повече подкрепа и позитивизъм за да върнем Берое там където му е мястото", коментира Вълчев.

Защитникът изигра 19 мача за Хебър през миналия сезон, като отбеляза два гола.

Преди ден от Берое официално представиха бившите футболисти на Марек (Дупница) Симеон Вешев и Борислав Вакадинов.

#ПФК Берое Стара Загора #Георги Вълчев

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