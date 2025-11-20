БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое подписа с втора нова чужденка

За последно гардът демонстрира своите възможности в редиците на Брод на Сави.

Алия-Дийн Ахмад
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Берое Стара Загора осъществи още един трансфер в рамките на седмицата. След като само преди два дни привлече Найла Йънг, „зелените“ си осигуриха услугите на второ ново чуждестранно попълнение. Под ръководството на Албена Хубенова и Тодор Тенев ще играе Алия-Дийн Ахмад, обявиха тази вечер официално от клуба. Американката ще се подвизава с екипа на старозагорския тим до края на настоящия сезон.

За последно гардът демонстрира своите възможности в редиците на Брод на Сави. Тя остава добри впечатления за хърватките. Ахмад приключва със средно по 18.4 точки, 6.5 борби и 3.5 асистенции за 22 мача в хърватския елит.

Досега 26-годишната състезателка е трупала опит и в португалския ПНБ Лурес. На колежанско ниво Ахмад преминава през Флорида Мемориал Юнивътсити.

#Алия-Дийн Ахмад #ЖБК Берое Стара Загора

