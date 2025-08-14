Берое подписа с юноша на Барселона

Отборът на Берое осъществи пореден летен трансфер. От клуба обявиха в социалните мрежи, че са привлекли халфа Уеслей Дуал да Роча, който е юноша на Барселона.

"ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Уеслей Дуал да Роча!", написаха старозагорци при представянето на играча.

Уеслей е роден на 15 януари, 2006 година в Леида, Испания. Той притежава и бразилско гражданство. Халфът е юноша на Барселона, като в прочутата футболна академия "Ла Масия" стига до юношеския тим до 19 години. От Барселона U19 Уеслей преминава в бразилския гранд Палмейрас, където рита за младежкия тим U20, което е негов последен отбор преди да пристигне в България.

Полузащитникът е седмо ново попълнение на Берое. До този момент старозагорци привлякоха официално Алехандро Масого, Тижан Сона, Валентино Кинтеро, Даниел Бодега-Нене, Йесид Валбуена и Висенте Лонджиноти.