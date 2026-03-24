Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия.

Берое победи с 3:0 (26:24, 25:20, 25:17) гейма на свой терен състава на ЦСКА и изравни резултата в серия от четвъртфиналите на мъжкия волейболен елит на България на 1:1 успеха.

Старозагорци изоставаха в резултата в първата част с 6:11 и 17:22, но изравниха до 24:24 и направиха обрат при 26:24.

В останалите два гейма домакините бяха по-силният отбор на полето и затвърдиха превъзходството си, побеждавайки с 25:20 и 27:17.

С най-много точки - 14, в полза на "зелените" завърши Велизар Чернокожев. Съотборникът му Мартин Мечкаров добави още 13.

За "червените" със 7 точки приключи бившият национал Теодор Тодоров. С по 6 пункта се отличиха Спас Байрев, Реза Бейк и Захари Згуров.

Решителната трета среща между двата отбора ще се проведе на 27 март, петък, в София.