Берое се подсили с централен защитник

В Берое Стара Загора не спират с привличането на нови попълнения. Старозагорци си осигуриха услугите на Факундо Константини, обявиха тази вечер официално от клуба. Италиано-бразилският играч вече е започнал тренировки със старозагорския тим, но от информацията не става ясно за колко време са се разбрали да си сътрудничат двете страни.

Централният защитник идва от кипърския АЕЛ Лимасол. В кариерата си 25-годишният футболист е бил част още от бразилския Сао Пауло и португалския Маритимо.

В събота Берое се подсили с Кайо Лопес.