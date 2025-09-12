БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Берое спечели домакинството си на Ботев Враца с голове след почивката

Спорт
Старозагорци стигнаха до успеха с попадения на Алберто Салидо и Кайо Лопес.

Берое Ботев Враца
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Берое победи гостуващия Ботев Враца с 2:0 в първия мач от осми кръг на шампионата в Първа лига. Двата отбора се разделиха на почивка при нулево равенство, а Алберто Салидо откри резултата в 72-та минута. Кайо Лопес отбеляза в официалния си дебют за Берое и оформи крайния резултат в 85-та минута.

Своят официален дебют начело на Берое направи старши треньорът Алехандро Сагера.

Двубоят започна равностойно, като Даниел Генов от гостите излезе на стрелкова позиция, но Артур Мота успя да спаси.

В следващите минути Ботев Враца залагаше на центрирания в наказателното поле на съперника, а домакините разчитаха на бързи атаки.

Мартин Петков получи извеждащо подаване в 59-та минута и се озова сам срещу стража на Берое, но нова добра намеса на Мота предотврати откриването на резултата. Радослав Цонев засече с глава центрирана от корнер топка в 69-та минута, но кълбото срещна напречната греда и излезе в аут.

Две минути по-късно Берое успя да открие резултата след попадение на Алберто Салидо. Топката бе центрирана в наказателното поле на гостите, където Хуан Пинеда свали с глава за Салидо и нападателят реализира с удар по земя.

Веднага след подновяване на играта отново Салидо стреля от границата на пеналта, но топката срещна десния страничен стълб и попадна в Нене, който от своя страна също отправи удар. Димитър Евтимов обаче успя да спаси.

Кайо Лопес удвои преднината за своя тим в 85-та минута. Хуан Пинеда навлезе в наказателното поле и пробва удар, който рикошира в двама играчи на Ботев. Лопес успя пръв да стигне до топката и да я прати в горния ляв ъгъл със силен удар – 2:0.

Така старозагорци прекъснаха серията от пет поредни мача без загуба за врачани и заемат 8 място в класирането с актив от 9 точки. Ботев е една позиция напред с 10 пункта.

В следващия кръг Берое гостува на Славия на 21 септември от 20:15 часа, а ден по-късно Ботев Враца приема ЦСКА от 20:30 часа.

