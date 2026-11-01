Бетис продължава да мечтае за Шампионската лига след нов успех в Ла Лига

Бетис продължава силното си представяне в испанската Ла Лига, след като постигна победа с 2:1 над Малага в домакински двубой от 11-ия кръг на първенството. С успеха "вердибланкос“ затвърдиха позицията си в челната четворка и запазиха амбициите си за участие в Шампионската лига през следващия сезон.

Домакините решиха до голяма степен изхода на срещата още преди почивката, когато Марк Бартра и Пабло Форналс се разписаха в рамките на няколко минути. След подновяването на играта Малага успя да намали изоставането си чрез Адриан Ниньо, но силите на гостите не стигнаха за обрат.

Бетис откри резултата в 38-ата минута, когато Иско изпълни пряк свободен удар и центрира към Марк Бартра. Опитният защитник се възползва от подаването и изпрати топката в мрежата за 1:0.

Попадението даде допълнителна увереност на домакините, които успяха да нанесат втори удар още преди края на първата част. В добавеното време Пабло Форналс удвои преднината на севилци и осигури комфортен аванс на своя отбор на почивката.

Въпреки неблагоприятното развитие Малага не се отказа от търсенето на положителен резултат. Новакът в елита успя да върне интригата в 63-тата минута, когато Адриан Ниньо реализира за 2:1.

Попадението даде надежда на гостите, но Бетис съумя да запази минималното си предимство до последния съдийски сигнал и да прибави нови три точки към актива си.

След победата тимът от Севиля вече има 23 точки и заема четвъртото място в класирането. Преднината му пред петия Реал Сосиедад е четири точки, докато изоставането от третия Реал Мадрид е само една. Столичният гранд обаче е изиграл мач по-малко.

Успехът затвърждава добрите позиции на Бетис в борбата за местата, даващи право на участие в най-престижния европейски клубен турнир.

За Малага ситуацията остава изключително трудна. Отборът продължава да заема последното място в Ла Лига с едва пет точки и все още няма победа в шампионата от началото на сезона.