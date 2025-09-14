БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без българско участие в първата вечерна сесия на световното по борба

Спорт
В понеделник страната ни ще представя Ахмед Магамаев.

Европейско първенство по борба, Ахмед Батаев
Снимка: startphoto.bg
Тримата български борци, които днес имаха схватки на световното първенство по борба в Загреб, отпаднаха в ранни етапи в своите категории. Рамазан Рамазанов и Ахмед Батаев записаха победа и загуба и чакаха евентуално изтегляне за репешаж и надежда за схватка за бронз, но това не се случи.

При 74-килограмовите на свободния стил Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб, като отстъпи с 0:10. Представителят на САЩ обаче беше елиминиран още в следващия кръг от Чермен Валиев (Албания), което сложи край на шансовете на Рамазанов дори за преминаване на репешаж.

В категория до 92 кг Батаев също стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът бе спрян от Амирхоеин Фирузпурбандпей, трикратен шампион на Азия. Иранецът преодоля четвъртфинала, но на полуфинала загуби от Батирбек Цакулов от Словакия с 6:11, като самият той ще се бори за бронз и чака съперници от репешажите.

От шампионата отпадна Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.

Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг.

В понеделник България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг. Срещите започнат от 11:30 часа.

Тази вечер са първите финали, които стартират от 19 часа, а любителите на борбата могат да гледат схватките по БНТ 3.

#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Ивайло Тисов # Михаил Георгиев борба #Рамазан Рамазанов #Ахмед Батаев

