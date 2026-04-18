Без голове между Брентфорд и Фулъм

Брентфорд и Фулъм не успяха да се победят и завършиха 0:0 в първия двубой от 32-рия кръг на Висшата лига. За „пчеличките“ това беше седми пореден домакински мач без успех.

Домакините бяха по-активни през първото полувреме и създадоха по-опасните положения. Игор Тиаго не намери целта с удар с глава, а изстрел на Данго Уатара беше спасен. Най-близо до гола бе Кийн Люис-Потър, чийто удар срещна напречната греда.



От своя страна Фулъм също имаше шанс чрез Раян Сесеньон, но не успя да се възползва. Любопитно е, че тимът продължава серията си без отбелязан гол през първата част при гостувания — вече десет мача.

След почивката сценарият се запази, като Брентфорд отново изглеждаше по-опасен. Микел Дамсгор и Нейтън Колинс пропуснаха добри възможности, а в края на срещата вратарят Бернд Лено се отличи с ключово спасяване след удар на Уатара, с което запази равенството.

С пропуснатия шанс за победа Брентфорд не успя да изпревари Челси в класирането и записа пето поредно равенство в първенството — нещо, което тимът не беше правил от 1957 година. Фулъм остава на 12-ото място в таблицата.