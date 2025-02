Без изненади: FaZe и The MongolZ първи се класираха за плейофите в Клуж-Напока

Станаха ясни първите отбори класирали се за плейофите на турнира по Counter Strike 2 PGL в румънския Клуж-Напока с награден фонд 1 250 000 долара. Това са двата най-високо ранкирани организации, според ранглистата на създателите на играта Valve - №3 The MongolZ и №6 FaZe.

Надпреварата противопоставя 16 тима в една голяма група, подобно на новообновения формат на Шампионската лига по футбол. Отборите, които постигнат три победи, се класират за плейофите, докато тези, които загубят три пъти - отпадат.

Първият класирал се за "BTarena" в Клуж-Напока бе FaZe, който в битка на международните отбори се справи с №9 MOUZ с 2:0 (13:11, 13:7). Дербито между двете организации и този път не разочарова, като първо по-ниско ранкираният отбор дръпна на картата на съперника - Ancient, с 9:3. Бившият играч на MOUZ Давид "frozen" Чернански обаче блесна, за да помогне на FaZe да реализира пълен обрат, а инерцията на шестите в света се принесе и във втората карта - Mirage, за чист успех.

BROKY NEVER BACKS DOWN! 1v3 clutch to win the round with an AK! pic.twitter.com/sxOMvFaxB8