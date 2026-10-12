Без книжка и под въздействието на три вида наркотици: Полицията в Пловдив задържа 32-годишна шофьорка

32-годишна жена е засечена да шофира без книжка и под въздействието на три вида наркотици – кокаин, амфетамин и метамфетамин. Тя е спряна за проверка на бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив, съобщиха от полицията в града.

Полицаите са арестували общо четирима дрогирани и трима пияни шофьори от петък до неделя при проверки на различни подразделения на Областната дирекция на МВР-Пловдив.

Друг неправоспособен водач – 22-годишен криминално проявен мъж, е хванат в село Златосел зад волана на „Опел“. Тестът му е отчел употреба на амфетамин и метамфетамин. Положителни резултати за наркотици са дали и 26-годишен шофьор на „Фолксваген“ в Карлово, както и 37-годишен моторист с „Кавазаки“, спрян край разклона за село Марково на околовръстния път на Пловдив.

При отделни проверки са установени и трима водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. В събота полицейски екип спрял опасно криволичещ автомобил „Шкода“ на бул. „Никола Вапцаров“ в Пловдив. Проверка установила, че 61-годишният шофьор е с над 2,3 промила алкохол.

Друг водач на „Шкода“, на 71 години, е засечен в жк „Тракия“ с около 1,5 промила. В Стамболийски е установен и 30-годишен мъж, управлявал „Форд“ с над 1,3 промила алкохол. Справка в информационната система показала, че той е неправоспособен.

Срещу седемте водачи са образувани бързи производства.