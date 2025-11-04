Без победител между Осасуна и Овиедо в Ла Лига

Овиедо и Осасуна не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 0:0 в мач от 11-ия кръг.

Със спечелената точка гостите от Осасуна, които бяха допуснали две загуби в предишните си мачове, събраха 11 на 15-а позиция във временното класиране в първенството. От своя страна Овиедо е серия от четири срещи без победа, като записа второ поредно равенство и заема предпоследното, 19-о място с 8 точки в актива си към момента.

Домакините първи бяха близо до попадение във втората минута на срещата, но мароканското крило Илиас Хайра не успя да се разпише. До края на първото полувреме Анте Будимир и Виктор Муньос пропуснаха възможности за Осасуна.

В 73-ата минута и Абел Бретонес застраши вратата на Овиедо, но до попадение не се стигна.