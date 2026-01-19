Без промени в класирането в Източната конференция след победа на Тампа Бей срещу Далас

Тампа Бей надделя над домакина Далас с 4:1 и запази лидерската си позиция в Източната конференция на Националната хокейна лига с 64 точки.

Джейк Генцел и Доминик Джеймс се отличиха с по гол и асистенция за тима на Лайтнинг, който увеличи точковата си серия на 13 поредни мача, 12 от които спечели.

Детройт спечели с 4:3 след продължение срещу гостуващия Отава и остана с равен актив с Тампа, но заема второто място в конференцията заради по-лоши допълнителни показатели.

Алекс ДеБринкат реализира в 36-ата секунда на допълнителното време, а домакините наваксаха изоставане от 0:2, за да запишат шеста победа в последните си седем мача.

Дясното крило на Ред Уингс Патрик Кейн даде асистенция и вече има 1372 точки в кариерата си, като се доближи само на 2 точки от Майк Модано, който е номер 1 в историята на лигата сред хокеистите, родени в САЩ.

Едмънтън се наложи с категоричното 5:0 над гостуващия Сейнт Луис.

Зак Хайман изпъкна с два гола и асистенция, а Райън Нюджънт-Хопкинс вкара в своя мач номер 1000 в НХЛ. Вратарят Конър Инграм направи 27 спасявания и не допусна попадение („шътаут“) за първи път от 8 март 2024 година насам и за общо осми път в кариерата си.