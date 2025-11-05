Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков

Парламентът отхвърли искането на "Възраждане" за временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на премиера Росен Желязков.

От ГЕРБ отхвърлиха всички обвинения в корупция и изтъкнаха, че ГЕРБ гласува против като това е вот на доверие към Росен Желязков, който познават като достоен и почтен човек.

Ангел Славчев - "Възраждане": Този хотел е един паметник на лицемерието и на корупцията. Ако Желязков имаше мъжество щеше да дойде да си подаде оставката.

Георги Иванов - "Възраждане": Фирмата има оборот 225 лева на ден. Как тази фирма преживява с един апартамент на ден, който се почиства. Къде е КПК?

Христо Расташки - МЕЧ: Ще подкрепим тази комисия, защото българският народ има право да знае как се тегли 8 милиона евро кредит като имаш заплата на държавен служител. Защо КПК не разследват как това се е случило? Как Ралица Терзиева - съпругата на премиера е купила 30 % за 1500 лева? Става дума за пране на пари по наказателния кодекс.

Красимир Манов - МЕЧ: На тоя водопад може да му сложат турбина и без това в енергетиката сме го закъсали.

Радостин Василев - МЕЧ: "Величие" ги няма. Борят се с Пеевски и Борисов с Ферарита и Макларъни.

Костадин Костадинов - "Възраждане": Това е стрес-тест за управляващите, защото става дума за лицето, което стои начело на изпълнителната власт. Цветанов си тръгна след 6 апартамента. Борисов го принуди да напусне партията. Борисов има проблеми с това да наложи своята воля над министър-председател. Желязков е под покровителството на Пеевски.

Деница Сачева - ГЕРБ-СДС: След като изслушахме седмичното шоу на "Възраждане", смятам, че от името на ГЕРБ-ДСД трябва да вземам отношение за тези обвинения за грандиозна корупция и пране на пари. Фактите са много ясни. Нищо от това, което казаха, не е вярно. Дружеството на Терзиева придобива 30 % от капиталов на дружеството със земята. Кредитът е взет от строителната фирма на хотела и дружеството е мажоритарен съдлъжник. Нито Росен Желязков, нито неговата съпруга не е взимал кредит. Няма смисъл от водопади, от безсмислени обвинения. Няма водопад, а стена, каквато има във всички спа хотели, които от "Възраждане" обичат да посещават. Няма корупция. Росен Желязков дори не е заемал политическа позиция, когато всичко това се случва. Тези обвинения днес са безпочвени. Росен Желязков постъпи честно и достойно като излезе и съобщи тези факти. Но сега се търсят политически атаки. ПГ на ГЕРБ ще гласува против като това ще бъде вот на доверие към Росен Желязков, който познаваме като достоен и почтен човек.