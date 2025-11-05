Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НС отхвърли искането на "Възраждане"

Парламентът отхвърли искането на "Възраждане" за временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на премиера Росен Желязков.

От ГЕРБ отхвърлиха всички обвинения в корупция и изтъкнаха, че ГЕРБ гласува против като това е вот на доверие към Росен Желязков, който познават като достоен и почтен човек.

Ангел Славчев - "Възраждане": Този хотел е един паметник на лицемерието и на корупцията. Ако Желязков имаше мъжество щеше да дойде да си подаде оставката.

Георги Иванов - "Възраждане": Фирмата има оборот 225 лева на ден. Как тази фирма преживява с един апартамент на ден, който се почиства. Къде е КПК?

Христо Расташки - МЕЧ: Ще подкрепим тази комисия, защото българският народ има право да знае как се тегли 8 милиона евро кредит като имаш заплата на държавен служител. Защо КПК не разследват как това се е случило? Как Ралица Терзиева - съпругата на премиера е купила 30 % за 1500 лева? Става дума за пране на пари по наказателния кодекс.

Красимир Манов - МЕЧ: На тоя водопад може да му сложат турбина и без това в енергетиката сме го закъсали.

Радостин Василев - МЕЧ: "Величие" ги няма. Борят се с Пеевски и Борисов с Ферарита и Макларъни.

Костадин Костадинов - "Възраждане": Това е стрес-тест за управляващите, защото става дума за лицето, което стои начело на изпълнителната власт. Цветанов си тръгна след 6 апартамента. Борисов го принуди да напусне партията. Борисов има проблеми с това да наложи своята воля над министър-председател. Желязков е под покровителството на Пеевски.

Деница Сачева - ГЕРБ-СДС: След като изслушахме седмичното шоу на "Възраждане", смятам, че от името на ГЕРБ-ДСД трябва да вземам отношение за тези обвинения за грандиозна корупция и пране на пари. Фактите са много ясни. Нищо от това, което казаха, не е вярно. Дружеството на Терзиева придобива 30 % от капиталов на дружеството със земята. Кредитът е взет от строителната фирма на хотела и дружеството е мажоритарен съдлъжник. Нито Росен Желязков, нито неговата съпруга не е взимал кредит. Няма смисъл от водопади, от безсмислени обвинения. Няма водопад, а стена, каквато има във всички спа хотели, които от "Възраждане" обичат да посещават. Няма корупция. Росен Желязков дори не е заемал политическа позиция, когато всичко това се случва. Тези обвинения днес са безпочвени. Росен Желязков постъпи честно и достойно като излезе и съобщи тези факти. Но сега се търсят политически атаки. ПГ на ГЕРБ ще гласува против като това ще бъде вот на доверие към Росен Желязков, който познаваме като достоен и почтен човек.

