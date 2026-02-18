БФ Джудо ще атакува олимпийските квоти с пет жени и седем мъже

Силен старт на годината записаха националите ни по джудо, които успяха да спечелят седем медала на европейската открита купа в София, а очакванията на Българската федерация са да се надгради върху тези успехи.

„Очаквахме добри резултати и така стана. За първи път Българската федерация по джудо ще атакува олимпийските квоти с пет жени и седем мъже. Дотук това нещо не се е осъществявало - били са двама-трима мъже и едно момиче дълги години. За първи път, благодарение на ръководството, ще имаме истински състав, който да представи България. Прогресът започна преди шест години, когато новото ръководство влезе в сила. До преди това бяха двама мъже (Янислав Герчев и Ивайло Иванов) и Ивелина Илиева - това беше националният отбор“, заяви треньорът Ганчо Дойков на пресконференция.

За националите предстои участие на турнир от Големия шлем в Ташкент (Узбекистан) в края на февруари, а впоследствие и състезание от същия ранг в Австрия в по-разширен състав. През март има и състезание в Тбилиси (Грузия), а отново в грузинската столица ще се проведе Европейското първенство от 13 до 17 април.

„Подготовката не е спирала при нас и то при всички възрастови групи - като започнем от младежи, кадети, календарът е изключително наситен. Квалификациите за Олимпийските игри започват, така че сега са ни най-важните месеци, в които ние трябва да работим най-много и състезателите да бъдат обезпечени и да имат спокойствието да отидат и да не мислят за нищо друго. Затова ние трябва да направим всичко възможно и като ръководство, и като треньори, да можем да обезпечим плана, по който трябва да се движим, за да имаме добър резултат на Европейското и така да отсеем състава, с който ще започнем да работим за подготовката и квалификациите за следващата Олимпиада“, обясни селекционерът на националния отбор Георги Георгиев.

„Който и президент на федерация да питате, ще каже същото - Атанас Фурнаджиев го нарече „хронично недофинансиране на спорта“. Тук говорим за спорт, аз мразя да се делим на федерации. Как успява Министерството на културата да плаща заплатите на артистите, на оперните певци и диригентите, а нашите състезатели да не получават средства? Ще ги получат сигурно април месец. Говорим за заплатите им и за труда им. Не е красиво постоянно да се говори за финансови средства, но ние нямаме голям избор, ако не информираме обществото“, каза президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов.