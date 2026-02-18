БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФ Джудо ще атакува олимпийските квоти с пет жени и седем мъже

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

За националите предстои участие на турнир от Големия шлем в Ташкент (Узбекистан) в края на февруари, а впоследствие и състезание от същия ранг в Австрия в по-разширен състав.

БФ Джудо
Снимка: БТА
Слушай новината

Силен старт на годината записаха националите ни по джудо, които успяха да спечелят седем медала на европейската открита купа в София, а очакванията на Българската федерация са да се надгради върху тези успехи.

„Очаквахме добри резултати и така стана. За първи път Българската федерация по джудо ще атакува олимпийските квоти с пет жени и седем мъже. Дотук това нещо не се е осъществявало - били са двама-трима мъже и едно момиче дълги години. За първи път, благодарение на ръководството, ще имаме истински състав, който да представи България. Прогресът започна преди шест години, когато новото ръководство влезе в сила. До преди това бяха двама мъже (Янислав Герчев и Ивайло Иванов) и Ивелина Илиева - това беше националният отбор“, заяви треньорът Ганчо Дойков на пресконференция.

За националите предстои участие на турнир от Големия шлем в Ташкент (Узбекистан) в края на февруари, а впоследствие и състезание от същия ранг в Австрия в по-разширен състав. През март има и състезание в Тбилиси (Грузия), а отново в грузинската столица ще се проведе Европейското първенство от 13 до 17 април.

„Подготовката не е спирала при нас и то при всички възрастови групи - като започнем от младежи, кадети, календарът е изключително наситен. Квалификациите за Олимпийските игри започват, така че сега са ни най-важните месеци, в които ние трябва да работим най-много и състезателите да бъдат обезпечени и да имат спокойствието да отидат и да не мислят за нищо друго. Затова ние трябва да направим всичко възможно и като ръководство, и като треньори, да можем да обезпечим плана, по който трябва да се движим, за да имаме добър резултат на Европейското и така да отсеем състава, с който ще започнем да работим за подготовката и квалификациите за следващата Олимпиада“, обясни селекционерът на националния отбор Георги Георгиев.

„Който и президент на федерация да питате, ще каже същото - Атанас Фурнаджиев го нарече „хронично недофинансиране на спорта“. Тук говорим за спорт, аз мразя да се делим на федерации. Как успява Министерството на културата да плаща заплатите на артистите, на оперните певци и диригентите, а нашите състезатели да не получават средства? Ще ги получат сигурно април месец. Говорим за заплатите им и за труда им. Не е красиво постоянно да се говори за финансови средства, но ние нямаме голям избор, ако не информираме обществото“, каза президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов.

„Само от началото на годината сме похарчили близо 87-88 хиляди евро. Пари няма да има от държавата със сигурност. Ние се справяме с лагери, състезания, пътувания, но няма федерация, която може да се справи и със заплатите. Ако не са клубовете да им дадат стимули, ние като национален отбор не можем да ги подсигурим. С всичко друго успяваме, независимо как“, добави той.

#Ганчо Дойков #БФ Джудо #Румен Стоилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
4
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
5
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
6
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Още

Ректорът на НСА награди европейските шампионки по бадминтон
Ректорът на НСА награди европейските шампионки по бадминтон
Спортни новини 18.02.2026 г., 12:35 ч. Спортни новини 18.02.2026 г., 12:35 ч.
Димитър Илиев бе номиниран за служебен министър на младежта и спорта Димитър Илиев бе номиниран за служебен министър на младежта и спорта
Чете се за: 00:50 мин.
Димитър Янакиев ще участва на турнир по бадминтон в Уганда Димитър Янакиев ще участва на турнир по бадминтон в Уганда
Чете се за: 00:37 мин.
Швеция срещу САЩ на четвъртфиналите на хокейния турнир в Милано/Кортина Швеция срещу САЩ на четвъртфиналите на хокейния турнир в Милано/Кортина
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 17.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.02.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство Случаят "Петрохан": При хижата става дума за самоубийство, при Околчица – за убийство и самоубийство
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отвориха за движение автомагистрала “Тракия” Отвориха за движение автомагистрала “Тракия”
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
5-годишно дете загина, а жена е с опасност за живота след...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ