БФС глоби седем клуба от Първа лига и четири от Втора лига

Седем отбора от Първа лига бяха глобени от Дисциплинарната комисия на БФС след мачовете от 7-ия кръг заради провинения на феновете. Отделно от това, два отбора трябва да възстановят щетите на домакинските стадиони.

Най-голяма е глобата на Ботев (Пловдив) – 2590 евро, а останалите санкционирани са Славия, Ботев (Враца), Левски, Спартак (Варна), ЦСКА и Дунав. Отделно от това, заради сходни инциденти, още четири клуба – но играещи във Втора лига, също са глобени.

Сериозна глоба има и за ПФК Арда (Кърджали) заради инцидент по време на мач от Елитната юношеска група до 18 години срещу Локомотив (Пловдив), провел се в Ардино през уикенда.

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС от 02.09.2026 г. 7-ми кръг, Първа лига:

Със спиране от състезателни права мачове глоба в евро

Себастиян Уейд Гардинер ПФК Септември (София) 1 150

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от Дисциплинарния правилник (ДП) /2026/2027/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.



За издигане на плакат с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.



За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.



За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.



ДК задължава ПФК Левски (София) да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.



За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.



ДК задължава ПФК Лудогорец (Разград) да възстанови щетите на стадион „Спартак” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.



За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 260 евро.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 775 евро.

6-ти кръг, Втора лига:

Със спиране от състезателни права ССП евро

Мирослав Петков Георгиев ФК Xeбър“ Пазарджик 1 75

Виктор Бориславов Иванов ОФК Спартак (Плевен) 1 80

6-ти кръг ВПФЛ - Служебни лица

Иван Каменов Иванов ФК Етър (В. Търново) - 105

Красимир Георгиев Бислимов ОФК Спартак (Плевен) - 210

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:



За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Янтра" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Етър" гр. Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.



За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 130 евро.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване



За неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща, на основание чл. 37, ал.1, т.30 от ДП /2026/2027/ ДК наказва ПФК „Арда“ гр. Кърджали с имуществена санкция в размер на 257.50 евро.



За хвърлен предмет с последствие, на основание чл. 37, ал.1, т.4, б. Б, предложение 3 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Арда" гр. Кърджали с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 257.50 евро.