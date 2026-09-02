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Септември срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

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Спорт
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Българите ще срещнат италианците във втория кръг.

Септември срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига
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Младежкият отбор на Септември София ще се изправи срещу Фиорентина във втория предварителен кръг на Младежката Шампионска лига (UEFA Youth League). Жребият за тазгодишното издание на турнира на най-добрите младежки отбори в Европа беше изтеглен в Нион за първите три кръга.

Мачовете са на 28-и октомври - гостуване за Септември във Флоренция, Италия, реванш на 5 ноември 2026 година в България.

Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, предстои да бъдат обявени официално от УЕФА.

Победителят от тази двойка знае възможния си съперник и за третия кръг, където ще дойде някой от Динамо (Тбилиси, Грузия), Динамо (Минск, Беларус) или датския Копенхаген. Двата отбора от бившия СССР първо ще се срещнат в два мача в първия кръг, а победителят ще играе с датчаните във втория. Оттам пък ще стане ясен и съперникът на победителя от мача Септември (Сф) – Фиорентина.

Септември (София) участва в турнира като шампион в първото издание на Елитната юношеска група до 18 години, след като до сезон 2025/2026 българският представител се излъчваше от турнира за Купата на БФС. Също така Септември е единственият български тим, който е елиминирал съперник в младежката Лига на УЕФА.

Младежката лига на УЕФА се разиграва в два потока – поток на Шампионската лига, където играят младежките отбори на клубовете в основната фаза на турнира, и поток на националните шампиони, където играе и Септември.

Двата потока се събират на 1/16-финалите с 22 отбора от основната фаза и 10 отбора от групата на местните шампиони, след което на принципа на елиминациите определят и първенеца. През сезон 2025/2026 титлата спечели Реал (Мадрид) след победа над белгийския ФК Брюж на финала.

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#Фиорентина-младежи #Септември София-младежи #Младежка шампионска лига по футбол

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