Аржентинец пред трансфер в Лудогорец

Лудогорец е постигнал споразумение за привличането на аржентинския дефанзивен полузащитник Кевин Ортис от Росарио Сентрал, пише местният спортен журналист и трансферен експерт Сесар Луис Мерло в "Х".

Българският футболен клуб се е съгласил да заплати 200 хиляди долара за едногодишен наем, като в контракта има опция за закупуване на 70% от правата на играча срещу 1.5 милиона долара.

25-годишният Ортис беше преотстъпен от юли миналата година на Атлетико Тукуман, за който записа 34 мача с 2 асистенции, но прекратява преждевременно престоя си в състава на "синьо-белите", който трябваше да бъде до края на декември, за да продължи кариерата си в Европа.