Артета преподписва с Арсенал с огромно увеличение на заплатата

Настоящият контракт на испанеца изтича в края на настоящия сезон, но преговорите за ново споразумение продължават от няколко месеца.
Микел Артета постигна споразумение за подобрен нов договор с шампиона на Висшата лига Арсенал.
Настоящият контракт на испанеца изтича в края на настоящия сезон, но преговорите за ново споразумение продължават от няколко месеца. По-рано този месец BBC Sport съобщи, че страните са близо до договорка.
Сега се очаква Артета да е постигнал окончателно споразумение с „артилеристите“ за продължаване на престоя си в клуба.
Все още няма официална информация за срока на новия контракт, но се очаква той да задържи Артета в Арсенал поне до десетата му година начело на отбора. Испанецът пое клуба през декември 2019 година.
Новият договор ще включва и сериозно увеличение на възнаграждението му. В момента Артета получава 10 милиона паунда годишно, както и допълнителни 5 милиона паунда под формата на бонуси.
Говорейки за преговорите миналата седмица, Артета заяви:
„Феновете не трябва да се притесняват за нищо от това, защото аз искам да бъда тук. Изключително щастлив съм и съм много благодарен, че работя с хората, с които работя“, каза испанецът.