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Артета преподписва с Арсенал с огромно увеличение на заплатата

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Настоящият контракт на испанеца изтича в края на настоящия сезон, но преговорите за ново споразумение продължават от няколко месеца.

микел артета фокусиран съм мачовете договора
Снимка: AP Photo
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Микел Артета постигна споразумение за подобрен нов договор с шампиона на Висшата лига Арсенал.

Настоящият контракт на испанеца изтича в края на настоящия сезон, но преговорите за ново споразумение продължават от няколко месеца. По-рано този месец BBC Sport съобщи, че страните са близо до договорка.

Сега се очаква Артета да е постигнал окончателно споразумение с „артилеристите“ за продължаване на престоя си в клуба.

Все още няма официална информация за срока на новия контракт, но се очаква той да задържи Артета в Арсенал поне до десетата му година начело на отбора. Испанецът пое клуба през декември 2019 година.

Новият договор ще включва и сериозно увеличение на възнаграждението му. В момента Артета получава 10 милиона паунда годишно, както и допълнителни 5 милиона паунда под формата на бонуси.

Говорейки за преговорите миналата седмица, Артета заяви:

„Феновете не трябва да се притесняват за нищо от това, защото аз искам да бъда тук. Изключително щастлив съм и съм много благодарен, че работя с хората, с които работя“, каза испанецът.

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#ФК Арсенал #Микел Артета

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