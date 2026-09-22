Артета преподписва с Арсенал с огромно увеличение на заплатата

Микел Артета постигна споразумение за подобрен нов договор с шампиона на Висшата лига Арсенал.

Настоящият контракт на испанеца изтича в края на настоящия сезон, но преговорите за ново споразумение продължават от няколко месеца. По-рано този месец BBC Sport съобщи, че страните са близо до договорка.

Сега се очаква Артета да е постигнал окончателно споразумение с „артилеристите“ за продължаване на престоя си в клуба.

Все още няма официална информация за срока на новия контракт, но се очаква той да задържи Артета в Арсенал поне до десетата му година начело на отбора. Испанецът пое клуба през декември 2019 година.

Новият договор ще включва и сериозно увеличение на възнаграждението му. В момента Артета получава 10 милиона паунда годишно, както и допълнителни 5 милиона паунда под формата на бонуси.

Говорейки за преговорите миналата седмица, Артета заяви: