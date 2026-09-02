ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделят по взаимно съгласие, обявиха от клуба.

"Благодарим на Егор за професионализма и отдадеността към клуба и му пожелаваме здраве и успехи в следващото му предизвикателство! Успех, Егор!", написаха от тима в социалните мрежи.

Националът на Беларус Егор Пархоменко премина при "червените" в началото на септември миналата година.

Бранителят има изиграни пет мача за представителния тим на своята страна.