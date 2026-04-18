БФС и Double Pass проведоха серия от срещи с водещи клубове в рамките на „Мисия талант“

През последните две седмици Българският футболен съюз, в партньорство с международния си партньор Double Pass, проведе поредица от онлайн и присъствени срещи с представители на водещи български клубове – Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив).

Инициативата е част от стратегическото партньорство „Мисия талант“, насочено към дългосрочното развитие на футболните академии и подобряване на екосистемата за развитие на млади състезатели в България.

Онлайн срещите бяха проведени с изпълнителните директори и президентите на клубовете, като в тях участие взеха експерти от Double Pass. В рамките на дискусиите бяха разгледани ключови теми, свързани с управлението на клубовете, стратегическото развитие на академиите, партньорството с институции и ролята на клубовете в изграждането на устойчива футболна среда.

Паралелно с това се проведоха и срещи на място със спортно-техническите щабове на клубовете. Те включваха детайлен анализ на тренировъчните процеси, методологията на работа, идентифицирането и развитието на таланти, както и наблюдение на тренировъчни занимания и инфраструктура.

По време на посещенията бяха осъществени и директни разговори с ръководителите на академиите, главните треньори и треньорските екипи, с цел по-задълбочено разбиране на ежедневната дейност и предизвикателствата пред клубовете.

Основната цел на проведените срещи е изграждането на по-добро взаимодействие между БФС и клубовете, синхронизиране на процесите и създаване на обща визия за развитието на младите футболисти в страната.

С реализирането на тези инициативи Българският футболен съюз прави поредна стъпка към устойчиво развитие на българския футбол, поставяйки акцент върху качественото обучение, модерните методологии и стратегическото партньорство с клубовете.