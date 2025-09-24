БФС избира нов треньор на националите днес

Българският футболен съюз ще обяви кой ще е новият селекционер на националния отбор. Заседанието на Изпълкома започва в 11:00 ч., а след него ще има пресконференция.

Очаква се Александър Димитров да поеме „лъвовете“ и да замени Илиан Илиев. Това означава, че младежкият тим остава без треньор, а най-вероятният вариант за поста е Тодор Янчев.

Новият селекционер няма време за губене – на 11 октомври България приема Турция в София, а на 14 октомври гостува на Испания. До края на годината има още два мача – на 15 ноември срещу Турция като гост и на 18 ноември домакинство на Грузия.