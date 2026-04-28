БФС наказа Левски и ЦСКА след дербито, солидни глоби за двата клуба

Санкции за пиротехника, обидни скандирания и хвърлени предмети след напрегнатия сблъсък в efbet Лига
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията за Левски и ЦСКА след дербито помежду им от последния кръг на Първа лига.
"Сините“ са санкционирани за нерегламентирано използване на факли, обидни и нецензурни скандирания, както и за закъснение при излизането за второто полувреме. Общият размер на глобите за клуба надхвърля 1600 евро.
От своя страна ЦСКА също отнесе санкции за използване на пиротехника, хвърлен предмет на терена и обидни скандирания от страна на привържениците. "Червените“ ще трябва да заплатят над 1100 евро глоби.
Решенията на Дисциплинарната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.
Освен двата гранда, санкции бяха наложени и на редица други клубове от Първа и Втора лига за различни провинения, свързани основно с поведението на публиката.