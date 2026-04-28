БФС наказа Левски и ЦСКА след дербито, солидни глоби за двата клуба

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви наказанията за Левски и ЦСКА след дербито помежду им от последния кръг на Първа лига.

"Сините“ са санкционирани за нерегламентирано използване на факли, обидни и нецензурни скандирания, както и за закъснение при излизането за второто полувреме. Общият размер на глобите за клуба надхвърля 1600 евро.

От своя страна ЦСКА също отнесе санкции за използване на пиротехника, хвърлен предмет на терена и обидни скандирания от страна на привържениците. "Червените“ ще трябва да заплатят над 1100 евро глоби.

Решенията на Дисциплинарната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.

Освен двата гранда, санкции бяха наложени и на редица други клубове от Първа и Втора лига за различни провинения, свързани основно с поведението на публиката.