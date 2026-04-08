БФС наказа Мохамед Брахими за един мач след административен пропуск

Нападателят на ЦСКА ще пропусне среща заради пети жълт картон, невписан своевременно в системата
Нападателят на ЦСКА Мохамед Брахими бе наказан с лишаване от състезателни права за една среща, след като се стигна до административен пропуск при отчитането на негов жълт картон.
От Български футболен съюз съобщиха, че Съдийската комисия е сезирала Дисциплинарната комисия за невписано официално предупреждение от двубой срещу Септември. Това е довело до разминаване в картоните на футболиста.
Впоследствие санкцията е наложена заради пети жълт картон, получен при победата срещу Берое. Освен наказанието от един мач, Брахими ще трябва да заплати и глоба.
Поради забавеното вписване на картона, футболистът попадна в групата на тима за предстоящия двубой срещу Монтана, но впоследствие санкцията влезе в сила.
От централата уточняват, че наказателният картон ще бъде вписан служебно по надлежния ред, за да се избегнат бъдещи подобни казуси.