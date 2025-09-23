БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Билд разкри, че Хари Кейн има откупна клауза в договора си

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Европейските грандове вече са на щрек.

байерн мюнхен откри кампанията новия сезон рагромна победа хари кейн избухна хеттрик
Хари Кейн може да напусне германския футболен клуб Байерн Мюнхен след края на настоящия сезон в Бундеслигата срещу 65 милиона евро, съобщава Sport Bild. Това е откупната клауза в договора на капитана на английския национален отбор.

От Sport Bild уточняват, че 65-те милиона евро са едно от двете задължителни условия, които ще позволят на Кейн да премине в друг клуб. Второто е нападателят да уведоми ръководството за желанието си преди края на зимния трансферен прозорец в Европа.

Ако Кейн получи разрешение да напусне, Тотнъм най-вероятно ще бъде водещ кандидат да върне нападателя в редиците си. Той премина през школата на клуба, а в мъжкия футбол записа 435 мача, 280 гола и 63 асистенции за "шпорите". Той премина в Байерн през 2023 и до момента има 98 попадения за баварците. Кейн също така се е разписал осем пъти в четири мача през новия сезон.

Сред кандидатите за трансфер на Кейн се очаква да бъдат още Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона и много други.

