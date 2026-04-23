Биляна Дудова продължава на репешажите на европейското в Тирана, Албания. Световната и 4-кратна европейска шампионка имаше малшанса да излезе срещу една от най-сериозните си противнички още на старта в категория до 62 кг – Грейс Булен.

Норвежката състезателка, която също е 4-кратна еврошампионка, но и бронзова олимпийска медалистка, се наложи с 11:0. А след това стигна финал, с което даде втори шанс на нашата шампионка.

Така в пресяките в петък Дудова ще излезе срещу французойката Амели Дуар в повторениена финала от турнира "Дан Колов“ тази година, спечелен от Биляна.

При успех българката ще спори за бронза в петък вечер срещу шведката Сара Йохана Линдборг, втора в Европа от миналата година.

А Грейс Бюлен ще излезе за златото срещу рускинята Амина Танделова, европейска шампионка до 23 г.

Другата ни представителка днес Олга Попова (57), която направи дебют при жените, започна с впечатляваща победа с 9:6, след като губеше с 0:6 срещу опитната Лидия Перес (Испания).

На четвъртфиналите обаче Попова бе спряна от шведката Евелин Хилтън – 4:10. В следващия кръг скандинавката загуби и българското участие приключи.

В петък стартират мъжете в свободния стил.



