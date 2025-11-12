БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бивш бразилски национал е хоспитализиран заради сърдечни проблеми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

През декември миналата година бразилецът се завърна в родината си, подписвайки тригодишен договор със Сао Пауло.

Оскар
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият полузащитник на Челси и настоящ играч на Сао Пауло - Оскар, бе хоспитализиран заради сърдечни промени, открити по време на предсезонните медицински прегледи, съобщава Ройтерс.

34-годишният футболист е бил приет в болница „Айнщайн Израелита“, където остава под наблюдение. От клуба уверяват, че Оскар е стабилен, а последващи прегледи ще установят точната диагноза.

„Спазвайки стандартните процедури и уважавайки пространството на играча, новата информация ще бъде предоставена от медицинския екип с негово съгласие“, добавят от Сао Пауло.

Оскар изкара голяма част от кариерата си в Шанхай Порт, с който спечели два пъти първенството на Китай и се превърна в лице на местната лига.

През декември миналата година бразилецът се завърна в родината си, подписвайки тригодишен договор със Сао Пауло, като се очакваше да бъде ключова фигура в отбора през новия сезон.

#оскар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
5
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
6
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Световен футбол

Лапорта блокира завръщането на Меси
Лапорта блокира завръщането на Меси
Аржентина ще гостува на Ангола за демонстративен мач Аржентина ще гостува на Ангола за демонстративен мач
Чете се за: 01:12 мин.
Хамес Родригес си търси нов отбор Хамес Родригес си търси нов отбор
Чете се за: 01:02 мин.
Меси: Времето ми в Париж не беше кошмар, но не се наслаждавах на това, което правех Меси: Времето ми в Париж не беше кошмар, но не се наслаждавах на това, което правех
Чете се за: 01:05 мин.
Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две
Чете се за: 01:50 мин.
Мексико представи подготовката си за Мондиал 2026 Мексико представи подготовката си за Мондиал 2026
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между...
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ