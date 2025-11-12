Бивш бразилски национал е хоспитализиран заради сърдечни проблеми

Бившият полузащитник на Челси и настоящ играч на Сао Пауло - Оскар, бе хоспитализиран заради сърдечни промени, открити по време на предсезонните медицински прегледи, съобщава Ройтерс.

34-годишният футболист е бил приет в болница „Айнщайн Израелита“, където остава под наблюдение. От клуба уверяват, че Оскар е стабилен, а последващи прегледи ще установят точната диагноза.

„Спазвайки стандартните процедури и уважавайки пространството на играча, новата информация ще бъде предоставена от медицинския екип с негово съгласие“, добавят от Сао Пауло.

Оскар изкара голяма част от кариерата си в Шанхай Порт, с който спечели два пъти първенството на Китай и се превърна в лице на местната лига.

През декември миналата година бразилецът се завърна в родината си, подписвайки тригодишен договор със Сао Пауло, като се очакваше да бъде ключова фигура в отбора през новия сезон.