Бивш оценен на 100 млн евро нападател донесе пълен обрат на Каляри срещу Лече

Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия А. Успехът е втори за сардинци за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки.

"Вълците" остават на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона.

Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел още в петата минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-ата минута и 71-ата от дузпа.