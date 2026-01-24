Бивш професионален сноубордист е арестуван от ФБР по обинения за наркотрафик

Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, който е посочен като един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, е арестуван в Мексико, потвърдиха американските власти.

Арестът беше обявен от главния прокурор Памела Бонди и директора на ФБР Каш Пател в социалната медийна платформа X.

Арестът е осъществен чрез успешно сътрудничество с международни партньори и мексиканското правителство, каза Пател на пресконференция.

Уединг, който е канадски гражданин, е обвинен в ръководене на международна мрежа за трафик на наркотици и предполагаемо поръчване на множество убийства, с цел защита и разширение на операциите си.

Властите са предложили награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на 44-годишния мъж.

„Уединг е транспортиран до Съединените щати, където ще се изправи пред правосъдието“, написа Бонди, добавяйки, че арестът му отразява акцента на администрацията на Тръмп върху закона и реда.

Според Пател Уединг се е укривал в Мексико в продължение на повече от 10 години. Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин от Колумбия през Мексико до САЩ и Канада.

„Това е огромен ден за по-безопасна Северна Америка и света, както и послание, че тези, които нарушават законите ни и вредят на гражданите ни, ще бъдат изправени пред правосъдието“, каза Пател.

Уединг се състезаваше за Канада в алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити, завършвайки на 24-то място в паралелния гигантски слалом.