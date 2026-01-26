БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бивш участник в Лига Европа стана герой за Исландия на европейското по хандбал

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Виго Кристиянсон участва във втория по престиж европейски футболен турнир с Брейдаблик през сезон 2013/2014г.

Бивш участник в Лига Европа стана герой за Исландия на европейското по хандбал
Снимка: БТА
Отборът на Исландия победи с 35:27 (18:12) петкратните европейски шампиони Швеция в среща от втория кръг на основната фаза на европейското първенство в Дания, Норвегия и Швеция, и с 4 точки оглави група II. Шведите също имат 4 точки и остават 2-и.

По 4 точки имат Словения, която победи Унгария с 35:32 (15:17), и Хърватия. Хърватите се наложиха над Швейцария с 28:24 (13:11). Именно отборите с по 4 точки ще трябва да определят полуфиналистите от този поток в последните два кръга. Заелият 3-ото място в групата ще играе плейоф за 5-о място в генералното класиране.

Големият герой за победата на исландците беше Виго Кристиянсон, който вкара 11 гола. Но историята му е малко любопитна и вече трудно приложима в някои части на Европа и света. До 21-годишна възраст той е професионален футболист. Участва с Брейдаблик в футболната Лига Европа през 2013/2014, а също така е викан и в младежкия национален отбор на страната по същото време. Точно тогава играе от време на време и хандбал в тима на Грота. В един момент обаче се насочва изцяло към спорта с ръце.

Професионалната му хандбална кариера не започва бляскаво. След завръщането си в Грота, той отива в Дания през 2016-а, но тимът ву Рандерс изпада от лигата. Вместо да се откаже, той избира да работи и да продължи да играе. Мести се в Австрия, след това в по-слаби германски отбори, а от 2021-а година е в хандбалния Щутгарт, където е истинска звезда.

В момента дясно крило, в мача с шведите той направи невероятно първа част и беше със 100-процентова успеваемост. Вкара 7 гола от 7 изстрела, а в крайна сметка завърши мача с 11 точни попадения.

„Седемте гола през първото полувреме не бяха просто статистика – те бяха символ на път без леки пътеки, на спортист, преминал през футболни стадиони, изпадания и заеми, за да блесне на най-голямата сцена тази вечер“, написа хърватският вестник gol.dnevnik.hr.

