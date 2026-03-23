Благоевградският "Фолкън“ №1 на държавното по Таекуон-До ITF

Над 500 състезатели от 26 клуба от цялата страна взеха участие в Държавното първенство по Таекуон-До ITF, което се проведе в спортен комплекс „St. George“ в София.

Надпреварата, организирана от Българската федерация по Таекуон-До ITF съвместно с клуб „Левски Ангели“, имаше ключово значение не само за определянето на държавните шампиони, но и като втора квалификация за попълване на националния отбор. Състезанието бе решаващо за дисциплините „Форма“, „Специална техника“ и "Самозащита“ преди Европейското първенство на остров Крит.

В отборното класиране първото място зае клуб "Фолкън“ (Благоевград) с актив от 8 златни, 5 сребърни и 6 бронзови отличия. Втори се нареди "Некст“ (Габрово) с 5 златни, 2 сребърни и 7 бронзови медала, а третото място зае "Калоян Ладимекс“ (Перник) с 4 златни, 5 сребърни и 6 бронзови отличия.

Генералният секретар на федерацията майстор Вергилий Ситнилски даде висока оценка на шампионата.

"Изключително съм доволен от високото техническо и физическо ниво на състезателите. Организацията на турнира също бе безупречна. Това ни дава увереност да очакваме силно представяне и призови класирания на Европейското първенство“, заяви той.

Ситнилски подчерта и значението на масовостта в спорта:

"Най-радостното е, че залите са пълни с млади и целеустремени хора, които изграждат силен характер чрез принципите на Таекуон-До - това е най-голямата ни победа.“, сподели още функционера.

Очакванията са част от отличилите се състезатели да бъдат в основата на българското участие на предстоящото европейско първенство в Гърция.