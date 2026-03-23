Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Благоевградският "Фолкън“ №1 на държавното по Таекуон-До ITF

Чете се за: 01:55 мин.
Над 500 състезатели участваха в София, шампионатът определи и част от националния отбор за Европейското в Крит

Снимка: БТА
Над 500 състезатели от 26 клуба от цялата страна взеха участие в Държавното първенство по Таекуон-До ITF, което се проведе в спортен комплекс „St. George“ в София.

Надпреварата, организирана от Българската федерация по Таекуон-До ITF съвместно с клуб „Левски Ангели“, имаше ключово значение не само за определянето на държавните шампиони, но и като втора квалификация за попълване на националния отбор. Състезанието бе решаващо за дисциплините „Форма“, „Специална техника“ и "Самозащита“ преди Европейското първенство на остров Крит.

В отборното класиране първото място зае клуб "Фолкън“ (Благоевград) с актив от 8 златни, 5 сребърни и 6 бронзови отличия. Втори се нареди "Некст“ (Габрово) с 5 златни, 2 сребърни и 7 бронзови медала, а третото място зае "Калоян Ладимекс“ (Перник) с 4 златни, 5 сребърни и 6 бронзови отличия.

Генералният секретар на федерацията майстор Вергилий Ситнилски даде висока оценка на шампионата.

"Изключително съм доволен от високото техническо и физическо ниво на състезателите. Организацията на турнира също бе безупречна. Това ни дава увереност да очакваме силно представяне и призови класирания на Европейското първенство“, заяви той.

Ситнилски подчерта и значението на масовостта в спорта:

"Най-радостното е, че залите са пълни с млади и целеустремени хора, които изграждат силен характер чрез принципите на Таекуон-До - това е най-голямата ни победа.“, сподели още функционера.

Очакванията са част от отличилите се състезатели да бъдат в основата на българското участие на предстоящото европейско първенство в Гърция.

Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
Кризата в Близкия изток: НАТО работи за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток
Георги Милков: Тръмп често борави с външната политика като дилър на недвижими имоти
Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
Още от: Бойни спортове

Бойци от седем държави тренираха в лагера на SENSHI във Варна
Два медала за България на турнира по таекуондо Белгия Оупън Два медала за България на турнира по таекуондо Белгия Оупън
Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026 Българските клубове с най-много медали на "Рамус София Оупън“ 2026
Марк Христов и Георги Граматиков в топ 8 на Големия шлем в Тбилиси Марк Христов и Георги Граматиков в топ 8 на Големия шлем в Тбилиси
Димитър Илиев откри „Рамус София Оупън“ 2026 Димитър Илиев откри „Рамус София Оупън“ 2026
Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси Габриела Димитрова завоюва бронзов медал на турнира по джудо в Тбилиси
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни Тръмп замразява ударите срещу Иран за пет дни
Променена ли е ситуацията на фронта в Украйна - коментар на Михайло...
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Предстои да се изяснят подробностите около дейността на склада за...
