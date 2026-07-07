Блатер призова Инфантино да се оттегли след скандала с отменения червен картон

Бившият президент на ФИФА Йозеф Блатер отправи остри критики към настоящия ръководител на световната футболна централа Джани Инфантино, като намекна, че той трябва да напусне поста си след скандала около участието на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство през 2026 година.

Напрежението се разгоря, след като Балогун получи право да играе в осминафиналния двубой срещу Белгия, въпреки че преди това беше изгонен с червен картон. Решението предизвика сериозни полемики, а Инфантино категорично отрече то да е било повлияно от публичния призив на президента на САЩ Доналд Тръмп за отмяна на наказанието. В крайна сметка Белгия спечели срещата с 3:1 и продължи към четвъртфиналите.

Блатер, който ръководеше ФИФА между 1998 и 2015 година, смята, че случилото се е нанесло сериозен удар върху авторитета на организацията.

"Настоящият президент на ФИФА се подчини на Доналд Тръмп. Това не трябва да се случва. Тази позиция се нуждае от независима личност. Може би дори да е някой извън системата", заяви Блатер пред швейцарското издание nau.ch, след като ден по-рано отправи критики към ФИФА и в социалната мрежа X.

Бившият шеф на световния футбол допълни, че според него организацията се нуждае от промяна в управлението, като отправи критики не само към Инфантино, но и към американския държавен глава.

"Намесата на Тръмп е неприемлива. Нещо подобно не би се случило по мое време", категоричен бе Блатер.

Изказването му идва на фона на продължаващите дискусии около независимостта на ФИФА и начина, по който са взети решенията по време на Мондиал 2026.