Близо 100 клуба излизат на нов протест срещу ръководството на кикбокса

Близо сто клуба от цялата страна ще излязат на протест срещу управлението на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, съобщиха организаторите.

Недоволството идва след проведеното отчетно Общо събрание, на което клубовете са свалили доверието си от председателя Галин Димов и Управителния съвет. Те настояват за незабавни оставки и свикване на извънредно изборно Общо събрание.

В четвъртък (2 април) от 12:00 часа близо 2000 души – състезатели, треньори, родители и представители на клубове – ще се съберат пред сградата на Министерството на младежта и спорта в София. Основните въпроси, които поставят протестиращите, са свързани с отказа за свикване на извънредно събрание, липсата на диалог с клубовете и съмненията за неправомерно разходване на средства.

Това не е първата подобна акция - още през януари представители на клубовете организираха протест пред Спортната палата, като напрежението в управлението на федерацията продължава да ескалира.