Близо 1500 ракети са изстреляни срещу градоносни облаци през изминалото денонощие у нас

Общо 1497 противоградови ракети са изстреляни от Изпълнителната агенция за борба с градушките по време на интензивните валежи на 1 юли 2026 г. Екипите на Агенцията са обработили 95 градоопасни облачни клетки, преминали над защитаваната територия в страната. ​

В Южна България са извършени 5 въздействия върху 63 облачни клетки, като са изстреляни 985 ракети от регионалните дирекции в с. Гелеменово, област Пазарджик, селата Голям чардак и с. Поповица, област Пловдив, както и Тъжа и Старо село, област Сливен. На територията на Северна България са регистрирани 32 облачни клетки и са изстреляни 512 ракети от командните пунктове в гр. Грамада, област Видин, с. Долно Церовене, област Монтана, с. Бърдарски геран, област Враца и гр. Долни Дъбник, област Плевен.

​В защитаваната от агенцията територия е регистриран валеж от градушка с различна интензивност и размер от грахово зърно до царевица/леща в редица населени места в областите - Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Монтана.

В незащитаваната територия от Агенцията в областите - Русе, Благоевград, Кюстендил и Перник също е регистриран валеж от град. ​

Данни за евентуалните щети върху селскостопанските култури предстои да бъдат оценени. Земеделските производители трябва да подадат заявление за извършване на обследване в срок от 10 работни дни от настъпване на събитието. Комисии, включващи експерти от съответните Областни дирекции „Земеделие“, ще извършат съвместни обследвания на място, веднага щом метеорологичните условия позволяват навлизане в площите. След приключване на огледите ще бъдат изготвени официални протоколи, описващи степента на пораженията.

От агенцията припомнят, че държавата прилага нотифицирана държавна помощ за компенсиране на разходите при 100% напълно пропаднали площи, за която могат да кандидатстват само регистрирани земеделски стопани в съответните Общински служби „Земеделие“.