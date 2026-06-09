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Близо 20 хиляди евро събра благотворителният футболен турнир в Бургас в подкрепа на деца на починали служители на МВР

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Спорт
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18 деца ще получат финансова помощ, а шампион в 16-ото издание на надпреварата стана отборът на РДПБЗН (Бургас)

Близо 20 хиляди евро събра благотворителният футболен турнир в Бургас в подкрепа на деца на починали служители на МВР
Снимка: ИПА Бургас
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Общо 19 440 евро бяха събрани по време на 16-ото издание на международния благотворителен турнир по футбол на малки врати в Бургас. Средствата ще бъдат насочени към децата на починали служители от системата на МВР в областта, като 18 деца ще получат по 1080 евро финансова помощ.

Средствата бяха набрани чрез дарения от участващите отбори, специално поставени кутии за дарения и традиционния благотворителен търг, който съпътства турнира всяка година.

Сред най-атрактивните артикули на търга бе топка с автограф на легендата на българския футбол Христо Стоичков, спечелена от Валери Гергов от Видин. Гобленът, включен в наддаването, замина за Швейцария, след като бе придобит от Мартин Шнайдер. Фланелки на ЦСКА, Левски, Ботев (Пловдив) и Черно море също намериха своите нови притежатели, а екипът на румънския шампион Университатя (Крайова), подписан от Щефан Байарам, бе спечелен от представители на ИПА Пирот.

На футболния терен шампионската купа заслужиха състезателите на РДПБЗН (Бургас). Във финалния двубой те надделяха над ИПА Пирот с 5:4 след изпълнение на дузпи, след като редовното време завърши при резултат 1:1.

В срещата за третото място тимът на Долж (Румъния) се наложи над ЗЖУ (Бургас) с 3:2 след дузпи след нулево равенство в редовното време.

В турнира участие взеха 29 отбора от България и чужбина, които в продължение на два дни премериха сили на терените на спортен център „Славейков“. Организаторите отчетоха изключително спортсменска атмосфера, като по време на всички срещи не бе показан нито един червен картон.

"За пореден път победи доброто и приятелството. Радвам се, че турнирът остава постоянна величина в спортния живот на Бургас. Благодаря на всички съмишленици, партньори, хората от общината, съдиите, както и на главните герои – отборите“, заяви главният организатор Павлин Ковачев след края на инициативата.

Поредното издание на благотворителната надпревара отново затвърди мястото си сред най-значимите обществени и спортни събития в Бургас, съчетавайки футбола с кауза в подкрепа на семейства, загубили свои близки в служба на обществото.

#благотворителен футболен турнир

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