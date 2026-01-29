Близо 3700 български студенти заминават на бригади в САЩ това лято

Около 3700 български студенти ще пътуват до Съединените щати това лято, за да участват в програмите за студентски бригади. Те дават възможност на млади хора да работят, да печелят пари и да живеят в чужбина за няколко месеца.

Студентите ще работят най-често в хотели, ресторанти, туристически обекти и курорти. Много от тях избират да имат повече от една работа, за да увеличат доходите си и да натрупат повече опит.

За да заминат, всички участници трябва да преминат лично интервю за американска виза, което започва в началото на февруари. Това е задължителна стъпка за всички, които искат да участват тази година.

Програмите за студентски бригади са популярни, защото съчетават работа, пътуване и нови преживявания. Освен финансовата страна, студентите подобряват английския си език, запознават се с хора от цял свят и се връщат с ценен житейски опит.