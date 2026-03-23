Бойци от седем държави тренираха в лагера на SENSHI във Варна

Четиринадесет професионални бойци от седем държави взеха участие в четиридневния тренировъчен лагер на международната верига SENSHI, който се проведе във Варна.

Атлетите от Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Камерун и България преминаха през интензивна подготовка в SENSHI Gym, включваща динамични спаринги и технически занимания. В рамките на лагера те обмениха опит от различните бойни школи и получиха насоки от световноизвестните нидерландски специалисти Ернесто Хуст и шихан Семи Шилт.

В последния ден участниците изразиха задоволството си от организацията и високото ниво на тренировките, като подчертаха значението на персоналното внимание и съветите от доказани имена в бойните спортове.

Сред участниците бе и варненският боец Едуард Алексанян, европейски шампион на SENSHI в категория до 90 килограма, който заяви, че уважава всеки свой съперник, но в ринга винаги излиза с мисъл за нокаут.

Представителят на Камерун Лоик Нджея също отличи лагера като ключов етап от подготовката си, отбелязвайки ползите както във физическо, така и в техническо отношение. Той изрази готовност за нови участия във веригата през 2026 година.

Лагерът във Варна се утвърждава като важна платформа за развитие на бойните умения и усъвършенстване на стила на състезателите, като част от тях се очаква скоро да се появят на ринга на SENSHI.

Следващият тренировъчен лагер на организацията ще се проведе от 22 до 26 април и ще бъде насочен към бойци в леките категории (70–75 кг). За първи път ще бъдат предоставени и ограничен брой свободни места за млади таланти, които могат да кандидатстват до 30 март.

В рамките на настоящия лагер инструкторите Хуст и Шилт се включиха и в проекта „Beyond the Bell“, където споделиха своя опит за цената на успеха в бойните спортове – баланса между талант, дисциплина и жертвите, които състезателите трябва да направят.

Организаторите подчертават, че подобни лагери са ценен трамплин за младите бойци, давайки им възможност да се докажат и да направят следващата крачка в професионалната си кариера.