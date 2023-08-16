Бойко Найденов за убийството на Алексей Петров: Ако имаше правосъдие, може би нямаше да се стигне дотук
Ако имаше правосъдие, може би нямаше да се стигне дотук. Така бившият шеф на следствието Бойко Найденов коментира убийството на Алексей Петров.
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"Ако да кажем той беше извършил престъпление, както ние предполагахме, както имаше опасения и правосъдието, маже би резултатът щеше да е друг и щеше да е жив. Ако е бил невинен, значи има нещо друго, защото пак се замислете, кой би извършил убийство?"
Найденов не направи предположения, кой е извършил убийството.
Без да съм направил оглед местопроизшествие и без да анализирал данните, не мога да направя никакви обсъждания на убийството. Познавам го, ние разследвахме, имаше едно доста известно дело Октопод, той беше е задържан, имаше обвинения. Аз след това напуснах следствието 2013 г.