Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
BG
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
ИЗВЪНРЕДНО
Застреляха бизнесмена Алексей Петров в София. Очаквайте подробности в извънредната емисия в 16 ч!

Бойко Найденов за убийството на Алексей Петров: Ако имаше правосъдие, може би нямаше да се стигне дотук

от БНТ
14:37, 16.08.2023
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Слушай новината
Слушай новините днес

Ако имаше правосъдие, може би нямаше да се стигне дотук. Така бившият шеф на следствието Бойко Найденов коментира убийството на Алексей Петров.

Застреляха бизнесмена Алексей Петров (ОБНОВЯВА СЕ)

"Ако да кажем той беше извършил престъпление, както ние предполагахме, както имаше опасения и правосъдието, маже би резултатът щеше да е друг и щеше да е жив. Ако е бил невинен, значи има нещо друго, защото пак се замислете, кой би извършил убийство?"

Найденов не направи предположения, кой е извършил убийството.

Без да съм направил оглед местопроизшествие и без да анализирал данните, не мога да направя никакви обсъждания на убийството. Познавам го, ние разследвахме, имаше едно доста известно дело Октопод, той беше е задържан, имаше обвинения. Аз след това напуснах следствието 2013 г.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
#Алексей Петров #Бойко Найденов #убийство
Още от: Сигурност и правосъдие
Алексей Петров е бил с охрана при убийството си, заявиха властите
Алексей Петров е бил с охрана при убийството си, заявиха властите
Кирил Петков: Абсолютно неприемливо е през 2023 г. в България да има показни убийства
Кирил Петков: Абсолютно неприемливо е през 2023 г. в България да има показни убийства
Съдът остави в ареста обвиняемия за жестокото убийство в София
Съдът остави в ареста обвиняемия за жестокото убийство в София
Кой е убитият бизнесмен Алексей Петров?
Кой е убитият бизнесмен Алексей Петров?
Прокуратурата повдигна обвинение на автокрадеца Руснака
Прокуратурата повдигна обвинение на автокрадеца Руснака
Кирил Петков е с охрана, потвърдиха от "Продължаваме промяната"
Кирил Петков е с охрана, потвърдиха от "Продължаваме промяната"
Топ 24
Най-четени
Застреляха бизнесмена Алексей Петров (ОБНОВЯВА СЕ)
Застреляха бизнесмена Алексей Петров (ОБНОВЯВА СЕ)
Задържаните българи във Великобритания са разследвани по сигнал на журналиста Христо Грозев - вижте кои са те
Задържаните българи във Великобритания са разследвани по сигнал на...
НСО е осигурила охрана на петима български политици заради заплахи от чужди служби
НСО е осигурила охрана на петима български политици заради заплахи...
Очевидка на един от арестите във Великобритания: Постоянно идваха цивилни полицаи с черни маски
Очевидка на един от арестите във Великобритания: Постоянно идваха...
Кой е убитият бизнесмен Алексей Петров?
Кой е убитият бизнесмен Алексей Петров?
"Пирогов": Жената, пострадала при стрелбата срещу Алексей Петров, ще бъде оперирана
"Пирогов": Жената, пострадала при стрелбата срещу Алексей...
Йохан-Дитрих Вьорнер пред БНТ: Няма пречка България да стане член на Европейската космическа агенция
Йохан-Дитрих Вьорнер пред БНТ: Няма пречка България да стане член...
Прокуратурата повдигна обвинение на автокрадеца Руснака
Прокуратурата повдигна обвинение на автокрадеца Руснака
Гледайте полуфиналния сблъсък Австралия - Англия от световното първенство по футбол за жени НА ЖИВО по БНТ 3
Гледайте полуфиналния сблъсък Австралия - Англия от световното...
Ивет Горанова след смъртта на Алексей Петров: Благодарим Ви за всичко
Ивет Горанова след смъртта на Алексей Петров: Благодарим Ви за всичко
Грациите на България и Бразилия с контролна тренировка седмица преди старта на световното първенство
Грациите на България и Бразилия с контролна тренировка седмица преди старта на световното първенство